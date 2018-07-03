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Плавець Говоров: У мене була можливість тренуватися завдяки Бубці та Павелку

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Андрій Говоров
Андрій Говоров / unn.com.ua

Вчора український плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

До цієї мети він йшов з 11 років. Не звернути зі шляху йому допомогли представники українського спорту. Про це в бліц-інтерв'ю УНН розповів сам Андрій.

"Був такий епізод, коли до мене надійшли пропозиції з боку Росії, переїхати туди жити і виступати під їх прапором. Це було в той час, коли Крим перестав бути під нашим прапором. В той момент цими пропозиціями я поділився з Андрієм Васильовичем Павелком (нардеп, президент ФФУ – ред.). Це та людина, яка надає мені підтримку постійно, ще з 19 років. Він мені допомагав і квартиру купувати, і отримувати квартиру за юнацькі олімпійські ігри, він постійно мене підтримує, і навіть останні два роки після Олімпіади він мені допоміг вийти з кризи підготовки, так як у мене були проблеми з оплатою тренера. У мене бразилець тренер, йому потрібно платити високу зарплату, і він (Павелко – ред.), спільно з Президентом Національного Олімпійського Комітету Сергієм Бубкою, допоміг, щоб я міг вийти на фінансову стабільність, яка не заважала б мені тренуватися. І саме Андрію Васильовичу я розповів про те, що у мене були пропозиції від РФ. Більше я ніде це не афішував, оскільки пропозиції такого роду важко доказові, і я не хотів грати на цьому. Він підтримав мене в рішенні виступати за Україну і всіляко підтримує досі. Відразу скажу, що бажання перейти в іншу країну у мене ніколи не було. І я про це ні краплі не шкодую!", – розповів Говоров.

Український плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд на змаганнях в Римі. Дистанцію в 50 метрів батерфляєм українець подолав за 22,27 с.

Відзначимо, що Говоров переміг на всіх трьох етапах змагань серії "Mare Nostrum" на дистанції 50 м батерфляєм.

Раніше, в червні, Андрій також виграв турніри у Франції та Іспанії.

Теги: Новини спорту плавання
Джерело: 24 Канал
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