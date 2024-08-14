Показуємо на карті, де розташоване Плехово, куди увійшли українські захисники

ЗСУ продовжують просуватись по Курській області, основний наступ проходив на південному краї Суджанського району. Захисникам вдалось взяти під контроль нові селища, зокрема Плехове.

Показуємо на карті, де розташоване російське селище, яке тепер не підконтрольне країні-агресору.

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Факт, що українські військові зайшли у Плехове, уже визнало російське міноборони. Зауважимо, що цей маневр українських захисників відкриває їм шлях на південь Курської області.

Плехово на карті:

Раніше боєць Збройних сил України (3 ОШБ) Владислав "Дацик" теж повідомляв про захід наших військових у селище та опублікував фото звідти.

"Плехове на Курщині під контролем ЗСУ", – написав військовий.



Українські військові у селі Плехове / Фото з тг-каналів



Захисники просуваються у Курській області / Фото з тг-каналів

Насправді інформація щодо зходу у селище українських військових вперше з'явилася вчора пообіді. Зокрема, у телеграм-каналах з'явились відео, як українські бійці з бронетехнікою рухаються у селі Плехове по вулиці План у центрі населеного пункту.

Довідково. Наступ ЗСУ в Курській області триває з 6 серпня 2024 року. Президент Володимир Зеленський уперше підтвердив операцію в російському прикордонні через тиждень боїв.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прозвітував, що під контролем ЗСУ вже 1000 кв кілометрів російської території. Станом на вчора захисники контролювали 74 населені пункти регіону.