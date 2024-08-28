Кумівство по-російськи: як племінниця Путіна отримала високу посаду у міністерстві оборони

Призначення племінниці президента Володимира Путіна Анни Цивільової на високу посаду в міністерство оборони Росії викликало хвилю обурення в російському суспільстві. До 2023 року жінка не мала жодного відношення до оборонної сфери.

Анна Цивільова є донькою двоюрідного брата Путіна. 17 червня її було призначено заступницею міністра оборони, а згодом підвищено до посади державного секретаря міністерства оборони Росії.

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Що відомо про племінницю Путіна Анну Цивільову

Британська розвідка повідомляє, що до 2023 року Цивільова не мала жодного відношення до питань оборони. Спочатку вона здобула освіту психіатра, а згодом почала заробляти гроші в низці компаній з постачання медичних товарів.

У 2023 році Анна Цивільова стала головою державного фонду "Захисники Вітчизни", який займався зборами на підтримку війни проти України.

Призначення Цивільової в червні викликало стриману критику з боку російської преси за кумівство, яке піддало випробуванню навіть російську терпимість до корупційної практики. Існує реальна можливість, що її подальше кар'єрне зростання свідчить про зростаючу ізольованість російської еліти,

– йдеться у огляді розвідки.

Міноборони Британії зазначає, що племінниця Путіна одружена з міністром енергетики Росії Сергієм Цивільовим.

Раніше 24 Канал писав, що Анна Цивільова мала дівоче прізвище, як і в російського президента Путіна. Відомо, що у її власності 70% акцій найбільшої вугледобувної компанії Росії "Колмар".