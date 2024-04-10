Вдруге за пів року: Росія використала підводний човен для запуску ракет по Україні, – ВМС

Під час атаки 8 квітня російські загарбники використали підводний човен задля запуску ракет. Речник ВМС розповів, що це вже другий верифікований випадок за останні пів року.

Ворог прагне якомога частіше завдавати ударів по території України з моря. Однак окупанти вочевидь побоюються "неприємних" наслідків для своїх суден, які й так потроху "йдуть на дно".

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Прагнуть застосовувати носії крилатих ракет

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів, що нещодавно російська армія вдруге за пів року використала підводний човен для запуску ракет по Україні. Водночас ворог прагне застосовувати в морі якомога більшу кількість ракетоносіїв.

Жодних кораблів в морі немає, як і не було. Але вони шукають способи, як застосовувати носії крилатих ракет, і є верифікований випадок застосування підводного човна. Позавчора, здається (8 квітня – 24 Канал), вони застосували підводний човен для запуску ракет,

– сказав він.

За його словами, це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Окупанти наразі шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі.

"Тому і далі будуть падати вертольоти старі й літаки, які патрулюють узбережжя, тому далі вони будуть намагатися застосувати якось субмарини", – наголосив Плетенчук.

Відомо, що станом на зараз таких підводних ракетоносіїв є три в складі Чорноморського флоту Росії, але це не означає, що завтра вони всі три вийдуть в море.

Минулого тижня вони виходили – дві одиниці, і одразу зайшли. Може це була така "проба пера", щоб розбавити статистику невиходів у море. Але надводні ракетоносії залишаються в пункті базування в Новоросійську,

– каже речник ВМС.

А як щодо "Сєрпухова"

Днями у ГУР МО підтвердили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога у місті Балтійськ, що належить до Калінінградської області в Росії, було виведено з ладу ракетний корабель "Сєрпухов".

За даними української розвідки, через загоряння всередині ракетного корабля станом на зараз повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації. Відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

Плетенчук розповів, що це судно не збиралися перебазовувати в Чорне море для застосування під час обстрілів України. Він зазначає, що таке твердження є припущенням, адже таке перебазування було б складним технічно.