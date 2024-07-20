Змусили росіян забитися в куточок, – Плетенчук сказав, як вдалося відігнати ворожий флот

Україна змогла відігнати Чорноморський флот від своїх берегів. Зараз ворожі судна змушені "тиснутися" в порту у Новоросійську.

Про це 24 Каналу розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, зауваживши, що все починалося ще у 2022 році. Тоді надзвичайно ефективно відпрацювали берегові ракетно-артилерійські війська.

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Головними завданнями на той час було унеможливити висадку ворожого десанту; зірвати логістику на острів Зміїний тощо. Важливо, що над цим також працював безпосередньо український флот.

Розкривати подробиці поки що не будемо. Але в авральному режимі та буквально в бойовій обстановці військові моряки своє завдання виконали. Зрештою ворог полишив спроби захопити з моря Одещину, Миколаївщину та перемістив свою увагу більше на західну, центральну та південно-західну частину Чорного моря. Там вони тероризували цивільне судноплавство з метою створення морської блокади для України,

– розповів Плетенчук.

Вихід в море є критично важливим для України. Відомо, що до повномасштабного вторгнення 90% нашого експорту йшло через море.

Вже пізніше в "гру" вступили морські безпілотники. Вони суттєво вплинули на військову логістику ворога в Криму. Зараз окупанти переважно використовують пороми, по яких також прилітало. Також були великі десантні кораблі, але після регулярних влучань вони фактично перестали їх використовувати для військової логістики.

Де зараз Чорноморський флот

Як розповів Плетенчук, база в Новоросійську зараз переповнена кораблями Чорноморського флоту. Окупанти фактично можуть використовувати їх у два способи. Перший – швидкий міжбазовий перехід на максимальній швидкості. Другий – вихід на годину корабля для обстрілу і повернення на базу.

Змусили росіян забитися в куточок на свою базу в Новоросійську. Там реально стоять впритул. І "робота" по них – це питання технічних можливостей. Концентрація фактично відбувається на одні базі. Вони пробували використовувати і в Сочі, і в Туапсе, і в тимчасово окупованій Абхазії – Очамчирі, де розбудували базу. Хоча вона там була і в 1990-х. Її свого часу використовували переважно для берегової охорони ФСБ. Станом на зараз сказати, що вона придатна для того, щоб завезти туди великі кораблі, я не можу. Там фактично гавань, яка не дозволяє вільно маневрувати,

– зауважив Плетенчук.