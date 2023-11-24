Ця зима для нас має пройти легше, ніж минула, – Плетенчук

Україна знає, чого очікувати від ворога, тому ця зима має пройти легше, ніж минула. Крім того, наші захисники мають досвід і вони краще підготувалися.

Про це в ефірі каналу "Київ24" заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Він висловив оптимістичний прогноз на цю зиму.

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"Ми знаємо, чого очікувати від ворога"

Плетенчук припускає, що ця зима має пройти легше, ніж минула. Він наголосив, що це вже друга зима для українців в умовах повномасштабної війни, тому країна підготувалася краще.

По-перше, у нас є досвід, ми знаємо, чого очікувати від ворога. По-друге, окрім того, що готувалася інфраструктура, готувалися й відповідні системи реагування на ці загрози. По-третє, ворог не має тих ресурсів, які він мав на початку повномасштабного вторгнення, так само як він і не має іншої тактики застосування. Тому ця зима для нас має пройти легше, ніж минула,

– заявив Плетенчук.

Разом з тим, він наголосив, що українцям не варто розслаблятися й треба реагувати на повітряні тривоги. Плетенчук наголосив, що ракетна небезпека – серйозна. До прикладу він наводить крилаті ракети типу "Калібр". Хоча росіяни й мають логістичний розрив (ракетоносії передислокували в Новоросійськ, а ракети зберігаються в Севастополі), втім загроза ракетних ударів залишається високою.

Росія створила в Криму потужний хаб

Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону днями заявила, що росіяни в тимчасово окупованому Криму створили потужний хаб, ймовірно, для енергетичного терору. За її словами, ворог на півострові накопичив чимало ракет типу "Калібр" та "Онікс".

"Ми спираємось на дані Головного управління розвідки. Знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнуто потужний хаб військового ресурсу, зокрема, ракети типу "Калібр", – сказала Гуменюк.

Втім, вона наголосила, що ЗСУ збирають інформацію щодо накопичення ракет ворогом. Військовим також відомо, де росіяни облаштували бази, на яких зберігають ракети.