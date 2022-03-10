Площа Свободи буде такою, що туди приїдуть усі, – Зеленський про відбудову Харкова

Володимир Зеленський пообіцяв, що українці дуже швидко та якісно відбудують усе зруйноване. Це станеться після того, як Україна переможе у війні.

Президент заявив, що для кожного міста, яке постраждало, створять спеціальну державну програму для відбудови. Уряд вже отримав доручення почати розробку, повідомляє 24 канал.

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Зеленський пообіцяв, що Чернігів та Суми, Охтирка й Житомир, Ізюм, Маріуполь та всі-всі прекрасні міста України, до яких приходило зло, не бачитимуть навіть сліду від російського вторгнення.

До роботи залучать найкращих архітекторів та найкращі компанії. Для кожного міста розроблять найкращі проєкти.

"Харків'яни побачать, що Україна – для них"

Зеленський заявив, що хоче розповісти про відбудову на прикладі Харкова. Міста, яке пережило найстрашніші з часів Другої світової війни страждання.

Салтівка, Олексіївка. Площа Свободи буде такою, що там буватимуть усі, усі ми, усі європейці. Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, Університет Каразіна, Палац праці, Бібліотека Короленка. Ми вже відбудуємо,

– пообіцяв Зеленський.

Президент наголосив: харків'яни побачать, що Україна – для них.

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