Рибалка в Румунії знайшов дивний шматок металу: це може бути уламок зброї

У Румунії на пляжі виявили предмет, схожий на уламок безпілотника. Чоловік, який знайшов невідому частину, повідомив про це рятувальникам.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Adevărul.

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Уламок дрона потрапив на берег Румунії

На пляжі курорту Ефоріє-Суд місцевий рибалка виявив незвичну знахідку. Він повідомив про предмет, схожий на частину БпЛА, ймовірно, крило. На місце прибула антитерористична бригада, яка вилучила рештки.

Про те, що металевий предмет насправді може бути частиною дрона, говорять туристи. Але наразі офіційних коментарів щодо цього немає, влада ознайомлюється з невідомим предметом. Міністерство оборони Румунії також знає про виявлений на пляжі предмет.

Влада проводить необхідні перевірки, щоб точно визначити, що це за шматок металу, знайдений на пляжі, і звідки він міг взятися,

– пише румунська газета.

На початку липня Румунія підіймала винищувачі F-16, аби захищатися в разі небезпеки під час російських атак безпілотниками на українські регіони поблизу кордону. Літаки проводили моніторинг повітряного простору.

Нагадаємо, російське озброєння під час масованих атак по Україні часто порушує простір інших країн. Так 10 липня ворожий БпЛА залетів на територію Литви. Спочатку в країні припустили, що до них залетів іранський "Шахед", але пізніше міністерка оборони Довіле Шакалієне заявила, що то була його російська модифікація – безпілотний літальний апарат "Гербера", що залетів з боку Білорусі.