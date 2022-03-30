По 3-х погоджених коридорах у Запоріжжя виїхали 1530 людей, – Верещук

По раніше погоджених гуманітарних коридорах вдалося евакуювати 1 530 осіб. Повідомляється, що вони виїхали на власних авто. Наразі українська сторона продовжує робити усе необхідне, щоб гуманітарні колони пропустили і завтра зранку.

Такі результати роботи гуманітарних коридорів озвучила 30 березня Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал.

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Евакуація українців із Маріуполя та Запоріжжя

Верещук наголосила, що серед 1 530 евакуйованих осіб – 812 людей вдалося вивезти із Маріуполя.

Також 718 мешканців евакуювалися із міст Запорізької області. Мовиться зокрема про

Бердянськ,

Мелітополь,

Енергодар,

Пологи,

Оріхів,

Гуляйполе,

Василівка.

Не дивлячись на домовленості з російською федерацією її окупаційні війська продовжили практику блокування автобусів для евакуації та вантажівок з гуманітарною допомогою у місті Василівка,

– розповіла Верещук.

Вона додала, що українська сторона продовжує вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили і завтра зранку.

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