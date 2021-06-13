По чашці кави і вперед, – Аваков пригадав, як звільняли Маріуполь

Арсен Аваков пригадав, як 13 червня 2014 року Маріуполь звільняли від окупації. Міністр внутрішніх справ поділився текстом, який написав після звільнення міста.

Аваков навів хроніку подій зі звільнення Маріуполя. Операція тривала менше доби.

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Звільнення Маріуполя

Аваков зазначив, що операція почалася о 04:50. Всі ключові опорні пункти терористів тоді взяли під контроль, а снайперські точки знищили.

Шкода, що Маріуполь сьогодні розбудили постріли - але місто сталеварів повинен жити і працювати не під диктовку бандитів!

– написав міністр.

Чиновник продовжив, що о 10:08 затримали 11 терористів та на блокпосту в бік Донецька затримали автомобіль, що був повністю завантажений озброєнням. Згодом о над міською радою Маріуполя повішали український прапор.

"Так завершилося визволення українського Маріуполя від проросійських сепаратистів", – додав Аваков.

Увечері того ж дня над містом замайорів синьо-жовтий прапор. Міністр зазначив, що пишається діями українських сил.

Пам'ятаю все...від кулеметів "Скеля" без станин, які дістали для обстрілу бетонних огорож ворога на Грецькій .. до перекидання сміливців азовців – в кедах і з десятком броників на всіх – затвердили з командирами схему штурму і взаємодії в кабінеті за столом – по чашці кави – і вперед", – підсумував Аваков.

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Битва за Маріуполь, дивіться відео: