По гарячих слідах: спіймали коригувальника російського удару по Краматорську

Служба безпеки України впіймала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську. Ним виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії.

Чоловік зняв на відео заклад та припарковані поруч машини. Зробив він це за вказівкою Росії. Саме після цього Кремль атакував піцерію в центрі Краматорська, вбивши та поранивши мирних мешканців.

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Що відомо про затримання коригувальника удару по Краматорську

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що контррозвідка СБУ "по гарячих слідах" затримала агента спецслужб Росії, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів,

– розповіли в СБУ.

Після цього затриманий:

приховано зняв на відео заклад і припарковані поруч автомобілі;

переслав відзнятий файл російській воєнній розвідці.

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Що відомо про затриманого коригувальника

За даними Служби безпеки України, коригувальником виявився мешканець Краматорська, який працює в місцевому газотранспортному підприємстві.

Російське головне управління генерального штабу збройних сил Росії дистанційно завербувало його раніше. Під час повномасштабного вторгнення його "активували" та визначили завдання:

збирати розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Слов'янську і Краматорську;

передавати локації місцевої критичної інфраструктури та об'єктів з масовим скупченням цивільного населення.



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Наразі вживаються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення фігуранта та інших причетних осіб до відповідальності,

– пояснив в СБУ.

Глава Служби безпеки України Василь Малюк зауважив, що це затримання є також сигналом для всіх інших коригувальників та зрадників, які працюють на ворога.

"Запам'ятайте – покарання невідворотне! Так, як неминуче будуть відповідати перед міжнародним трибуналом і організатори воєнних злочинів – представники путінського режиму", – запевнив Малюк.

Він зазначив, що СБУ постійно веде юридичну роботу та збирає докази для міжнародних судів.

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