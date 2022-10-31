Атака на критичну інфраструктуру Києва, Харкова, Черкащини й Запоріжжя: є проблеми зі світлом
Російській окупанти вкотре вдарили ракетами по Харкову, Запоріжжю та Черкащині. Наразі по всій Україні лунає повітряна тривога.
Про це інформує 24 канал. Чи є жертви чи постраждалі внаслідок атаки – поки невідомо.
Важливо Масована ракетна атака по Україні: де пролунали вибухи та яка ситуація в регіонах
У Харкові є прильоти
Два прильоти по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті,
– заявив мер.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що приблизно о 8:00 ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.
"Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", – підкреслив Синєгубов.
Атака Черкащини
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено.
"Аварійні служби працюють", – наголосив очільник регіону.
Ракетний удар по Запоріжжю
Зранку ворог також атакував об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок цього у місті виникли відключення енергопостачання.
Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари,
– повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Ракетна атака Києва та області
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом.
Олексій Кулеба заявив, що в одній із громад Київщини також є прильоти.
Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії,
– сказав очільник регіону.
Станом на 7:30 повітряна тривога лунає у таких регіонах країни:
- Хмельницька область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область;
- Волинська область;
- Львівська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Житомирська область;
- Вінницька область;
- Одеська область;
- Миколаївська область;
- Кіровоградська область;
- Черкаська область;
- Київська область;
- місто Київ;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Дніпропетровська область;
- Херсонська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Харківська область.
Зафіксовано нові пуски ракет
У Хмельницькій ОВА заявили, що зафіксовано повторні пуски ракет по території України.
"Загарбники в агонії і прагнуть заподіяти нам якомога більше шкоди. Тому ціль ворога – важливі інфраструктурні об'єкти, підприємства енергетики, місця масового скупчення людей, такі як вокзали, автостанції, ринки, торгові центри", – сказав Сергій Гамалій.