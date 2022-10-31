Атака на критичну інфраструктуру Києва, Харкова, Черкащини й Запоріжжя: є проблеми зі світлом

Російській окупанти вкотре вдарили ракетами по Харкову, Запоріжжю та Черкащині. Наразі по всій Україні лунає повітряна тривога.

Про це інформує 24 канал. Чи є жертви чи постраждалі внаслідок атаки – поки невідомо.

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У Харкові є прильоти

Два прильоти по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті,

– заявив мер.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що приблизно о 8:00 ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.

"Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", – підкреслив Синєгубов.

Атака Черкащини

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено.

"Аварійні служби працюють", – наголосив очільник регіону.

Ракетний удар по Запоріжжю

Зранку ворог також атакував об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок цього у місті виникли відключення енергопостачання.

Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється. Будьте обережні, не виключені повторні удари,

– повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Ракетна атака Києва та області

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання. Всі служби працюють. Детальніше – згодом.

Олексій Кулеба заявив, що в одній із громад Київщини також є прильоти.

Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії,

– сказав очільник регіону.

Станом на 7:30 повітряна тривога лунає у таких регіонах країни:

Хмельницька область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область;

Волинська область;

Львівська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Житомирська область;

Вінницька область;

Одеська область;

Миколаївська область;

Кіровоградська область;

Черкаська область;

Київська область;

місто Київ;

Чернігівська область;

Сумська область;

Полтавська область;

Дніпропетровська область;

Херсонська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Харківська область.

Зафіксовано нові пуски ракет

У Хмельницькій ОВА заявили, що зафіксовано повторні пуски ракет по території України.

"Загарбники в агонії і прагнуть заподіяти нам якомога більше шкоди. Тому ціль ворога – важливі інфраструктурні об'єкти, підприємства енергетики, місця масового скупчення людей, такі як вокзали, автостанції, ринки, торгові центри", – сказав Сергій Гамалій.

Тому під час тривоги перебувайте в укриттях, особливо, якщо ви недалеко від одного із вищезазначених об’єктів.

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