По Харкову гатили з російського кордону, але не ракетами, – Терехов

23 травня ворог обстріляв Харків. Ворожа атака була завдана з території Росії, але це не був ракетний обстріл.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов під час телемарафону, повідомляє 24 канал. Він додав, що наразі відповідні служби продовжують вивчати деталі обстрілу.

Увага Район, де мешкало 300 тисяч харків'ян: жахливі кадри руйнувань Північної Салтівки

Обстріл був зі сторони Росії, із землі. Зараз працюють відповідні служби, щоб встановити з якої відстані було здійснено обстріл. Не ракетний обстріл, не скинута ракета з літака,

– зазначив Терехов.

Попри це, за словами мера Харкова, попри це місто починають відновлювати.

Коротко про обстріл Харкова

Російські окупанти атакували Харків зранку 23 травня – обстріляли житловий район Павлове Поле. Вибухи пролунали близько 8:00.

Унаслідок обстрілу є постраждалий. За попередніми даними, від вибуху один чоловік отримав контузію, його доправили до лікарні.

Глава Харківської обласної військової адміністрації уточнив, що снаряд влучив біля зупинки громадського транспорту. Чоловік зазнав поранень вибуховою хвилею.

Також ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура, зокрема авто та кіоски.

За попередньою інформацією, російські військові здійснили обстріл "Ураганами". Кореспондентка 24 каналу у Харкові повідомила, що декілька касетних снарядів не розірвалися і їх вилучили сапери.

До слова, вчора, 22 травня, російські окупанти із реактивних систем залпового вогню обстріляли Київський район Харкова.

ЗСУ відбили наступ окупантів

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються з усіх останніх сил втримати те, що захопили. Для цього кидають у бій підрозділи своєї 6 армії західного військового округу та балтійського флоту.

Українські захисники проводять на Харківщині контрнаступ, тому росіяни встановлюють блокпости та фортифікаційні споруди біля захоплених населених пунктів.

Зокрема, у районі Ізюма російські окупанти на окремих ділянках намагались провести розвідку боєм, але Збройні Сили України завдали ворогу втрат, тож росіянам довелось відступити.

До теми – моторошні кадри ринку Харкова після потужного обстрілу: дивіться відео

ЗСУ звільнили вже 24 населені пункти в Харківській області, які були під окупацією бойовиків. Серед них – село Кутузівка, мешканці якого жили у підвалі понад 2 місяці.