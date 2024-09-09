По Харкову прилетіли КАБи, виникла пожежа

У Харкові пролунали вибухи, ворог атакував місто з повітря. Попередньо – корегованими авіаційними бомбами (КАБами).

Міська влада повідомила про прильоти. Щонайменше на місці одного виникла пожежа. Про ймовірних постраждалих наразі інформації немає.

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Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 02:46. Місцеві моніторингові спільноти одразу почали писати про пуски коригованих авіаційних бомб на обласний центр. Невдовзі відреагувала і місцева влада.

Попередньо – кілька ударів по місту КАБами. Щодо постраждалих – йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа,

– написав міський голова Харкова Ігор Терехов.

Оновлення 04:40. Міський голова Харкова повідомив, що внаслідок влучання КАБу по Київському району пошкоджено приватні житлові будинки. Було загоряння гаража та рослинності навколо. Попередньо, жертв немає.

Цієї ж ночі у Київській області лунали вибухи. Місцева влада інформувала про роботу сил Протиповітряної оборони, а Повітряні сили перед цим – про загрозу застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.