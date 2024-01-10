Висока вірогідність жертв: Росія влучила у цивільний об'єкт у Харкові

10 січня російські військові атакували Харків. Відомо, що в місті пролунали кілька вибухів. Мешканців закликали не покидати укриттів.

Пізно ввечері росіяни здійснили черговий підступний ракетний удар по Харкову. Про те, що у місті лунають вибухи, повідомили ЗМІ. Міський голова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними.

Читайте також Нетипова російська ракета: експерти припускають, що Харків могли обстріляти балістикою з КНДР

Росіяни поцілили у цивільний об'єкт

О 22:48 Ігор Терехов зазначив, що ворог поцілив у цивільний об'єкт. За словами міського голови, висока вірогідність жертв серед людей, які перебували у ньому. Також відомо, що на стоянці поблизу горять автомобілі. За попередньою інформацією, є руйнування будівлі. Туди виїхали всі відповідні служби.

По Харкову знову б'ють ракетами. Будьте обережні,

– написав Ігор Терехов о 22:31.

Передувало його повідомленню сповіщення від Повітряних сил ЗСУ. У роді військ о 22:31 закликали мешканців Харкова переходити в укриття.

Через хвилину глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів. Він закликав перебувати в укриттях мешканців Харкова та області.

О 22:42 начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, відомий у телеграмі як "Генерал Марсель", зазначив, що наразі у повітряному просторі над регіоном відсутні ракети ворога. Водночас, за його словами, загроза нових ракетних ударів зберігається. Відтак, він попрохав до відбою повітряної небезпеки укриттів не покидати.

Вкотре ворожі удари було нанесено з району Белгорода, попередньо із ЗРК С-300. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється,

– написав він.

Зауважимо, що пабліки Бєлгорода приблизно 22:30 почали писати про вибухи у регіоні. Повідомляли, що пов'язані вони з "роботою збройних сил Росії".

Звернімо увагу, що о 21:32 Повітряні сили повідомляли про те, що на Харківщині повітряна тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Відтак, існувала загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

А о 22:40 Повітряні сили написали, що існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу. Повітряну тривогу на цей момент оголосили не лише на Харківщині, а й Сумщині.