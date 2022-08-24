По інфраструктурі Миргорода було 4 "прильоти": будьте в укриттях

Дмитро Лунін 24 серпня повідомив про 4 "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. Людей закликають перебувати в укриттях цивільного захисту.

На території Полтавської області, де скасували масштабні заходи, станом на 11:20 триває повітряна тривога. Місцевим жителям нагадують, що необхідно дотримуватися правил безпеки, адже вони рятують життя.

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Чотири "прильоти" по інфраструктурі Миргорода. З'ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях,

– заявив Лунін.

Згодом він повідомив, що загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки, на щастя, немає.

Де ще чути вибухи

ЗМІ також повідомили про вибухи на Сумщині, Черкащині та у Харкові. Людей просять оперативно реагувати на повітряну тривогу й не нехтувати власною безпекою.

росіяни обстріляли Запоріжжя та Дніпропетровщину

У ніч на 24 серпня російські загарбники відкрили вогонь по Запоріжжю. Ворог гатив по житлових будинках. Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міської ради – повідомив, що ворожі снаряди влучили у 6 будинків. Шибки повилітали, а віконні рами – зруйновані.

На щастя, інформації про постраждалих немає.

Дніпропетровщину у ніч на 24 серпня окупанти обстріляли з "Градів" та "Ураганів". Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА – заявив, що у Марганці постраждала родина. Люди лікуються вдома. На території області зафіксували низку руйнувань.

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