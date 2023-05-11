По Ізраїлю випустили ракетний залп: водночас у Тель-Авіві люди йдуть на концерт просто неба
Палестинський рух "Ісламський джихад" планує потужні ракетні залпи по території Ізраїлю. У мережі вже публікують кадри атаки. Разом з тим, тисячі людей зібралися на концерт просто неба у Тель-Авіві.
"Ісламський джихад" анонсував у своїх розмовах ракетну атаку о 21:00 за декілька годин до її початку. З кадрів із соцмереж видно, що від попереджень терористична організація перейшла до справи, повідомляє 24 Канал.
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Ізраїль знову під ракетним обстрілом
Ізраїльска розвідка заявила, що палестинське військове угрупування планує здійснити потужний ракетний залп увечері 11 травня. Ці дані вони змогли отримати, перехопивши розмови палестинців.
Зараз під потужним ракетним залпом опинилися ізраїльські міста Холон, Рішон ле-Ціон та Гуш-Дан.
"Ісламський джихад" атакує Ізраїль ракетами: дивіться відео
Разом з тим, у Тель-Авіві люди зараз просто неба збираються на концерт співака Авіва Гефена. За даними військової розвідки Ізраїлю, на концерті може бути до 40 тисяч осіб.
Тисячі людей зібралися просто неба в Ізраїлі: дивіться відео
Ізраїль та Сектор Гази обмінюються ракетними ударами: що відбувається
- Вночі 9 травня літаки Ізраїлю атакували терористичні об'єкти на території Сектору Гази. Такі дії ознаменували початок операції під кодовою назвою "Щит та стріла". "Ісламський джихад" заявив, що помститься за такі обстріли.
- У відповідь, 10 травня, терористична організація випустила у бік Ізраїлю близько 500 ракет. Лише 333 перетнули умовний кордон, з яких 153 – збили системи ППО.
- Через обстріли влада Ізраїлю евакуювала громадян, які живуть біля кордону з Сектором Гази. Частину розселили у Тель-Авіві, інших – розмістили в інших містах країни.
- Станом на зараз відомо про 27 загиблих палестинців. В Ізраїлі про жертв не повідомляли, лише одна 60-річна жінка звернулася до шпиталю. Вона впала на землю, коли бігла до бомбосховища.