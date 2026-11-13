Обмеження Starshield над усією Україною, включно з ТОТ – дуже поганий сигнал, – Зеленський

Володимир Зеленський 13 листопада провів селектор щодо ситуації в Україні. Зокрема, він повідомив, що обмеження Starshield над усією Україною досі діє.

Про це йдеться в його офіційному телеграм-каналі. Він закликав профільні відомства негайно вийти на контакт із партнерами у США.

Що сказав президент

Зеленський повідомив, що міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ доповідали по ситуації із Starshield.

Обмеження зберігаються вздовж всієї лінії фронту і на тимчасово окупованій території України.

Тимчасово окупована територія України є нашою, нашою суверенною територією, і обмеження швидкості там – це дуже, дуже поганий сигнал. Це обмежує нашу здатність перехоплювати реактивні "Шахеди" та протидіяти іншим дронам, і також це дає сигнал Росії, що Америка начебто може ставитись інакше до нашої тимчасово окупованої землі,

– зазначив Зеленський.

Він очікує, що міністерство оборони і міністерство закордонних справ з усіма структурами в США проговорять це питання.

До слова, 13 листопада Зеленський також розкритикував урядовців через ситуацію зі світлом у Білій Церкві та Броварах.