Якщо по Києву запустили "Циркон", то перед НАТО постає гостре питання

Наразі є припущення, що 7 лютого Росія застосувала гіперзвуковий "Циркон" для удару по Києву. Воно базується на тому, що на місці одного з "прильотів" у Києві знайшли уламок ракети з маркуванням 3М22, що відповідає індексу гіперзвукової ракети морського базування "Циркон".

Ракета для війни проти НАТО

Якщо за кілька днів це вдасться підтвердити, то вийде, що Росія у війні проти України застосувала вже другий тип своїх гіперзвукових ракет. Заодно можна буде й уточнити обставини, за яких відбувся приліт "Циркона" по столиці.

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Для початку поговорімо коротко про відомі характеристики російської гіперзвукової ракети 3М22 "Циркон". У січні 2024 року російські пропагандисти заявляли, що вона має:

бойову частину масою 300 кілограмів,

швидкість польоту в 9 Мах (тобто 9000 кілометрів на годину),

дальність пуску до 1000 кілометрів (але за умови наявності наведення із супутника).

У публічному доступі правдивими можна вважати хіба що фото із випробувальних пусків "Циркона" з фрегатів проєкту 22350. Ще є цікавий "бюрократичний" нюанс в тому, що ця ракета формально ще не прийнята на озброєння збройних сил Росії.

Насправді не дивно, що до цього ми про цей "Циркон" майже нічого не чули. Адже росіяни "Циркон" позиціювали як гіперзвукову протикорабельну ракету морського базування, іншими словами – для війни проти НАТО на морі.

Тому далі виникає дуже велике методологічне питання – з чого ж саме росіяни могли випустити "Циркон", щоб ударити ним по Києву 7 лютого?

Гостре питання для України та НАТО

З офіційних даних самої Росії відомо, що наразі цю ракету із кораблів ВМФ держави-агресорки можуть нести лише два фрегати проєкту 22350 та одна атомна субмарина проєкту 885 "Ясень". Однак ці кораблі не в Чорному морі, а з Середземного моря пуск не міг відбутися.

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Залишається хіба що пригадувати деякі повідомлення російських ресурсів про начебто плани переробити під "Циркон" береговий ракетний комплекс "Бастіон", штатно оснащений ракетою П-800 "Онікс". І також – так званий "Об'єкт 100" в тимчасово окупованому Криму (підземний ракетний комплекс Чорноморського флоту Росії).

До речі, якщо згадувати про той же "Об'єкт 100", то варто заодно й пригадати факт пуску по Півдню України в січні 2024 року і ракети П-35 родом з 1960-х років. Бо там є лише два варіанти, як могла бути запущена ця ракета – або із "Сотки", або ж у росіян раптом таки збереглись робочі комплекси "Редут" (хоча не факт).

Так от, якщо і коли в наступні кілька днів буде підтверджено факт застосування "Циркона" по Києву, з чого пускали цю ракету – стане окремо гострим питанням. Не тільки для нас, але й для країн НАТО також.