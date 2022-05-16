По метру вперед: ССО гатять по окупантах на Маріупольському напрямку – потужне відео

Українські воїни тримають оборону, нищать ворога та переходять у контрнаступ на багатьох напрямках. Ворог вже почав думати не про наступальні дії, а про збереження своїх позицій та навіть безпечний відхід.

Наші воїни продовжують ліквідацію російських окупантів. Ворожим солдатам доводиться відступати або здаватися в полон, інакше вони приєднаються до тих 28 тисяч рашистів, що вже ніколи не здійснять жодного пострілу.

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Ліквідація окупантів в напрямку Маріуполя

Наші герої здійснюють наступальні дії на багатьох напрямках, одним з яких є Маріупольський. Поки рашисти тримають місто в блокаді та б'ють по "Азовсталі" усією можливою зброєю та боєприпасами, воїни ССО по метру звільняють наші землі від окупантів.

ССО гатять по окупантах: відео

Війна Росії проти України: останні події

Нашим захисникам вдалося успішно вдарити по складах російських окупантів біля Ізюма та в Херсонській області. Як відзвітували герої ЗСУ, їм вдалося знищити багато боєприпасів ворога.

Рашисти посилюють свої сили на Ізюмському напрямку. Окупанти сподіваються втримати свої позиції та не дати нашим воїнам вигнати їх до Росії, як це вже сталося на півночі Харківської області. Росіянам довелося підірвати три мости, щоб зупинити просування ЗСУ. Раніше ворог визначав Ізюмський напрямок як пріоритетний – в його плани входило оточення наших героїв у зоні ООС.

А тим часом російські окупанти все більше втрачають мотивацію воювати в Україні. Їхні родичі почали повідомляти їм про те, що їхня зарплатня значно менша від тієї, яку їм обіцяли. Окрім того, великі втрати, відсутність поповнення підрозділів та командування, яке посилає їх на вірну смерть, не додають їм войовничості. Також стало відомо про те, що росіяни забирають у солдатів ті гроші, які вони отримали за поранення. Серед російських солдатів вже йдуть розмови про те, що після війни пораненні будуть змушені віддати якщо не всі гроші, то як мінімум половину від отриманих сум.

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