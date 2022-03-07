По Миколаєву ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню
7 березня 2022 , 05:25Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
По Миколаєву ворог вдарив з реактивних систем залпового вогню. Відповідну інформацію повідомили ЗМІ.
Відповідну інформацію повідомили орієнтовно о 5:15 за Києвом 7 березня. Тобто на 12 день війни, яку Росія почала проти України.
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Ворог вгатив по Миколаєву
По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню,
– мовиться у повідомленні.
Станом на 5:31 ніяких деталей щодо атаки ворога немає.
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