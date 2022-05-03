По Одесі вчора, ймовірно, гатили "Бастіонами" з окупованого Криму

Вчорашні удари російських окупантів по цивільним об'єктам в Одесі були завдані із ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму.

Окупани застосували ракети "Онікс"

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталія Гуменюк.

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Ракетний удар по Одесі 2 травня російські війська завдали з території тимчасово окупованого Криму, застосувавши ракету "Онікс", яку випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон",

– повідомила Наталія Гуменюк.

Крім того, за її словами наразі фіксують маневрування російських кораблів у Чорному морі, зокрема навколо острова Зміїний.

Наразі ті російські кораблі, які перебувають в морі, є носіями крилатих ракет. Тому загроза ракетного удару не лише по Одещині, а й по всій Україні залишається високою,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Загроза ракетних ударів висока

Ймовірність завдання ракетних ударів залишається постійною.

Над Одесою вчора вдалося знищити ворожий безпілотник типу "Форпост". Він здатний здійснювати розвідку на висоті до 5 кілометрів. Радіус дії – до 400 кілометрів. "Працювати" такий безпілотник може упродовж 16 годин.

Ракетний удар по Одесі 2 травня: що відомо

Ввечері 2 травня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Росіяни влучили в об'єкти міської інфраструктури Одеси. Ракета попала у житлове приміщення, де перебувало п’ятеро людей. Внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець. 17-річна дівчина потрапила до лікарні. З трьома людьми працюють психологи.

Внаслідок ракетного удару 2 квітня, виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. О 21:55 її вдалося ліквідувати.

Від вибуху було пошкоджено одну з релігійних споруд. Мова йде про церкву Московського патріархату. Цю інформацію підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. За його даними, у церкві знесло дах.

Російські окупанти 2 травня завдали ще один удар по мосту через Дністровський лиман.

Міст через Дністровський Лиман є дуже важливим для області. Саме він забезпечує логістичний зв'язок між південними територіями Одещини, а також основною частиною області.

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