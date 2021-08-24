"По пиву": у соцмережах пожартували з поведінки Порошенка та Ющенка на параді
Джерело:24 канал
На військовому параді до Дня Незалежності президенти Віктор Ющенко та Петро Порошенко сиділи поруч. В один момент вони одночасно встали з крісел, що стало темою для жартів.
Поведінка третього та п'ятого президентів привернула увагу українців. Соціальні мережі вже рясніють жартами про політиків.
До теми Зеленський у своєму виступі на День Незалежності потролив Януковича
Темою для мемів став момент, коли Ющенко щось сказав Порошенко після чого вони одночасно встали зі своїх крісел. Українці жартують – мабуть, покликав колегу на пиво.
Насправді ж тоді грав гімн Європейського Союзу – "Ода до радості". Тому, ймовірно, Ющенко просто запропонував Порошенку встати, аби вшанувати символ ЄС.
Дивіться підбірку мемів про Порошенка та Ющенка від користувача тіктоку moruachok:
Українці дуже уважно дивилися трансляцію параду і помітили, як в один момент Порошенко закрив очі. Користувач твітеру під ніком "Осінь Науки" прокоментував це словами "Наївся і спить".
Потішила користувачів мережі й реакція президентів на та, як Зеленський потролив Януковича. Він сказав: "Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова". Так теперішній глава держави "забув" відзначити Донеччину за місцем народження Януковича.
Після цих слів Порошенко, Ющенко та Кравчук засміялися. Водночас Марина Порошенко сиділа непорушно.Зверніть увагу! У параді в центрі Києва взяли участь військові, службові собаки, авіація та військова техніка. Крім того, в Одесі відбувся урочистий заплив військових суден.