"По пиву": у соцмережах пожартували з поведінки Порошенка та Ющенка на параді

На військовому параді до Дня Незалежності президенти Віктор Ющенко та Петро Порошенко сиділи поруч. В один момент вони одночасно встали з крісел, що стало темою для жартів.

Поведінка третього та п'ятого президентів привернула увагу українців. Соціальні мережі вже рясніють жартами про політиків.

До теми Зеленський у своєму виступі на День Незалежності потролив Януковича

Темою для мемів став момент, коли Ющенко щось сказав Порошенко після чого вони одночасно встали зі своїх крісел. Українці жартують – мабуть, покликав колегу на пиво.

Насправді ж тоді грав гімн Європейського Союзу – "Ода до радості". Тому, ймовірно, Ющенко просто запропонував Порошенку встати, аби вшанувати символ ЄС.

Дивіться підбірку мемів про Порошенка та Ющенка від користувача тіктоку moruachok:

Українці дуже уважно дивилися трансляцію параду і помітили, як в один момент Порошенко закрив очі. Користувач твітеру під ніком "Осінь Науки" прокоментував це словами "Наївся і спить".

Потішила користувачів мережі й реакція президентів на та, як Зеленський потролив Януковича. Він сказав: "Рівненщина подарувала нам першого президента України, Чернігівщина – другого, Сумщина – третього. Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова". Так теперішній глава держави "забув" відзначити Донеччину за місцем народження Януковича.

Після цих слів Порошенко, Ющенко та Кравчук засміялися. Водночас Марина Порошенко сиділа непорушно.