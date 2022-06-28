По Сумщині "прилетіло" понад 200 снарядів, у Харкові зруйновано школу: як минула доба в Україні

Минулої доби, 27 червня, росіяни завдали ударів по Полтавщині. Ракети поцілили у ТРЦ. наразі під завалами знайдено тіла 18 українців. Суттєві пошкодження також зафіксовані на Харківщині, Сумщині та Миколаївщині.

Водночас, як зазначили в Офісі Президента, відносно спокійною була ситуація у західних регіонах країни, а також на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині. Про це відомство повідомило о 8 ранку, 28 червня, інформує 24 канал.

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Наслідки ракетних ударів по Полтавщині 27 червня

27 червня російські окупанти завдали удару по торговому центру у Кременчуку, що на Полтавщині. Станом на ранок знайдено тіла 18 осіб – одна людина померла у лікарні. Всього за медичною допомогою звернулись 59 осіб, госпіталізовано 24, з них 6 — у важкому стані.

Пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів продовжуються. ТРЦ "Амстор" повністю зруйнований,

– розповіли в Офісі Президента.

За їхніми даними, друга ракета потрапила на територію одного з підприємств. Внаслідок атаки знищено проліт одного з корпусів, пошкоджено двоповерхову будівлю, всі вікна – вибиті. До того ж 2 працівників отримали травми.

Чернігівщина: обстріли села

Вночі росіяни обстріляли із мінометів село Заріччя Новгород-Сіверського району. Інформація про втрати чи руйнування не надходила. Поки що деталі уточнюються.

Запорізька область

Увечері 27 червня окупанти стріляли по населених пунктах Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Відомо про "прильоти" за 15 кілометрів від обласного центру. Поки що місцеві органи з'ясовують подробиці щодо наслідків.

По Сумщині випущено понад 200 снарядів

Протягом усієї попередньої доби росіяни гатили по Сумщині зі ствольної та реактивної артилерії. В області зафіксували понад 200 снарядів та мін.

Руйнувань немає, один поранений. Інші деталі щодо наслідків наразі уточнюються,

– додали в ОП.

Обстріли двох громад на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині ворог обстріляв з далекобійної зброї дві громади Криворізького району – Широківську та Зеленодольську. Попередньо, ніхто не постраждав, інформація щодо масштабів руйнувань з’ясовується.

У Харкові зруйнували школу

Внаслідок нічних ударів, у Харкові пошкодили навчальний заклад. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних.

Менш хороші новини надходять з області – внаслідок обстрілів Немишлянського та Салтівського районів у Харкові постраждали 30 осіб, 5 — загинули.

Обстрілів зазнали також Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. В Чугуївському районі поранено дві людини, в Богодухівському — одну людину поранено.

Ситуація на Луганщині залишаються напруженою

Вчора із реактивних систем залпового вогню російська армія відкрила вогонь по скупченню місцевих жителів Лисичанська, які вийшли поповнити запаси питної води. Як наслідок, 8 людей загинули на місці. Серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено.

Окупанти штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків. Російська армія намагається блокувати місто, а також захопити транспортне сполучення із Донеччиною. Цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську. Також зруйновані два мости та автомобільний тунель, який з’єднував дві окремі частини міста. За добу тут повідомили про 11 загиблих 22 поранених цивільних.

Донеччина: за добу – обстріли всієї лінії фронту

Під обстріли потрапили:

Авдіївка, зокрема Авдіївський коксохімічний завод, житловий сектор, гаражний кооператив;

Бахмут: нафтохімічний завод, автовокзал, залізниця, житловий сектор;

Краматорськ: житловий сектор, залізничне полотно, лінії електропередач;

Красногорівка: житловий сектор;

Селидове: шахта;

Слов’янськ: житловий сектор, будівля ДСНС;

Торецьк: нежитлові приміщення;

низка селищ: Очеретине, Ласточкіне, Нетайлове, Опитне, Первомайське.

Сумарно тут загинули двоє цивільних, шестеро отримали поранення.

Миколаївщина: ракетні обстріли

Зранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Поки що інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Також в ОП зазначили, що сьогодні близько четвертої ранку противник обстріляв Широківську та Інгульську громади Баштанського району. Наразі тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Відомо, що окупанти влучили по сільськогосподарських угіддям.

Обстріли продовжуються і по лінії розмежування. За попередньою інформацією, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

У Миколаївському районі ввечері російські війська обстріляли село Лимани Галицинівської громади. Внаслідок обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру.

З четвертої ранку загарбники гатили по Очакові. Влучено по території міського ринку, будівлі палацу культури, а також приватному секторі.

Троє людей загинуло, з них одна дитина. Поранено семеро людей,

– розповіли в ОП.

Також зранку 28 червня зафіксовано обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією – жертв немає.

Херсонщина: російські військові продовжують обстріл деокупованих населених пунктів

Бойові дії окупанти ведуть всіма дозволеними та забороненими видами зброї. Ракети випускають навіть по невеличких селах.

Стабільно критична ситуація у Високопільській, Нововоронцовській, Великоолександрівській, Калинівській громадах та тих населених пунктах, які межують із Миколаївською областю. Численні вибухи за останні дні були і у Каховському районі.

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Відносно спокійні регіони

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині, додали в ОП.

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