По всій території України – повітряна тривога: можливий ракетний удар з Білорусі

Зранку 14 лютого по всій території України пролунала повітряна тривога. Не ігноруйте сирени та негайно ж вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя.

Причиною повітряної тривоги стала активність ворожої авіації у Білорусі. У небо здійняли МіГ-31К, ракетоносій "Кинджалів". Тож існує загроза ракетного удару.

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Тривога лунає по всій Україні

Ранок 14 лютого став дещо тривожним для українців по всій території нашої країни. А все тому, що російські військові вирішили підняти у небо ракетоносій "Кинджалів". Ми закликаємо не ігнорувати сирени та вирушати до укриття. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. А поки розповімо більше про ймовірну загрозу.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила про загрозу для України. За наявними даними о:

08:50 на аеродромі Мачулищі здійснив виліт розвідувальний літак ДРЛС А-50У;

09:00 у небо здійнявся винищувач супроводу;

09:04 підняли окупанти також ракетоносій "Кинджалів" МіГ-31К.

Нагадуємо, що ракети типу "Кинджал" Україна не може збивати. У нашій системі ППО відсутня така можливість. І саме тому по всій території країни лунають сирени. І хоч окупанти не так часто атакують цими ракетами, обстріли вони таки здійснюють. Тож слід бути готовими до загрози та не нехтувати власним життям.

Натомість цікаву ситуацію спостерігають моніторингові групи щодо самих МіГ-31К. Виявляється, іноді ворог здійснює фейкові вильоти ракетоносіїв.

Для чого імітують вильоти МіГ-31К

Так, моніторингова група виявила, що 10 лютого ворог міг здійснювати імітаційні вильоти. Відомо, що того дня окупанти здійснили два групові вильоти з Мачулищів о 13 та 16 годині.

Відомо, що винищувачі прибули до Мачулищів з Барановичів. І вони дійсно зробили зльоти, а звук вильоту нагадував МіГ-31К.

Водночас існує припущення, що це були тренувально-імітаційні вильоти. І їхня мета була зімітувати, що на зліт пішов саме ракетоносій "Кинджалів", а не, наприклад, звичайна Су'шка. Зауважимо, що відрізнити їх на слух складно. А того дня була туманна погода, тож візуально відрізнити просто не вдалося.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, для чого це ворогові. Він зауважив, що ворог намагається вводити нас в оману. Правда, такого ж роду дії робимо і ми.

Це триває військова гра. Тому зрозуміло, що зліт звичайного літака можна видати за зліт МіГ-31,

– зазначив полковник.

За словами Ігната, окупанти намагаються "десь нас обманути". Але він додав, що українська розвідка не спить.