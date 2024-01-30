На Сході та Півдні досі оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили попередили про загрозу

У вівторок 30 січня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, адже росіяни підняли в небо МіГ-31К. Крім цього, ворог атакував балістикою. У деяких областях досі тривога.

Через зліт носія "Кинджалів" тривогу оголошували по всій Україні. Крім цього, на Сході є додаткова небезпека обстрілу з балістики.

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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: хронологія подій

Повітряні сили знову попередили про загрозу для Дніпропетровської та Запорізької областей.

13:05 Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області – відбій загрози.У Дніпропетровській області пролунали вибухи.

12:45 Наразі мапа тривог виглядає ось так:

Повітряні Сили попередили, що відбій лише по МіГ-31К. Досі зберігається ракетна небезпека для Кіровоградської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей!У Києві та у більшості областях України оголосили про відбій тривоги.Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про влучання поблизу одного з селищ Харківського району. Про влучання поблизу одного з селищ Харківського району.Моніторингові канали повідомили про ще одну ракету над Харковом.У Харкові пролунали вибухи.У Харківській, Сумській та Полтавській області оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.

12:15 Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

Вночі ворог атакував Україну "Шахедами"

Вночі 30 січня року Росія атакувала Україну 35-ма "Шахедами" з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників.

Відомо, що частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.

Також окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Повітряні Сили повідомили про зліт МіГ-31К. Через це по всій Україні оголосили повітряну тривогу.