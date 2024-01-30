На Сході та Півдні досі оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили попередили про загрозу
30 січня 2024, 12:18Читать новость на русском
У вівторок 30 січня в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу, адже росіяни підняли в небо МіГ-31К. Крім цього, ворог атакував балістикою. У деяких областях досі тривога.
Через зліт носія "Кинджалів" тривогу оголошували по всій Україні. Крім цього, на Сході є додаткова небезпека обстрілу з балістики.
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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: хронологія подій
13:05 Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:
12:45 Наразі мапа тривог виглядає ось так:
12:15 Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:
Вночі ворог атакував Україну "Шахедами"
- Вночі 30 січня року Росія атакувала Україну 35-ма "Шахедами" з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників.
- Відомо, що частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
- Також окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.