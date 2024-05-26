В Україні оголосили тривогу, Росія, ймовірно, атакує "Кинджалом"

26 травня 2024, 10:26
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По всій Україні вдруге за ранок 26 травня лунали сигнали повітряної тривоги. Вони пов'язані із повторним злетом ворожого МІГу.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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10:32, 26 травня

На Київщині та Хмельниччині чули вибухи.

10:29, 26 травня

Ціль прямує на Хмельниччину.

10:28, 26 травня

В Повітряних силах зазначили, що швидкісна цільл продовжує рух на Житомирщину.

10:27, 26 травня

Швидкісна ціль рухається на Київ.

10:25, 26 травня

У Повітряних силах попередили про повторний зліт МІГу-31К.

09:47, 26 травня

Відбій загрози,
– повідомили в Повітряних силах.

09:16, 26 травня

В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили там.

09:15, 26 травня


По всій Україні лунають сигнали повітряної тривоги / Скриншот 24 Каналу

09:15, 26 травня

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу.

Автор: Ірина Марціяш