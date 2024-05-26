В Україні оголосили тривогу, Росія, ймовірно, атакує "Кинджалом"
По всій Україні вдруге за ранок 26 травня лунали сигнали повітряної тривоги. Вони пов'язані із повторним злетом ворожого МІГу.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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На Київщині та Хмельниччині чули вибухи. Ціль прямує на Хмельниччину. В Повітряних силах зазначили, що швидкісна цільл продовжує рух на Житомирщину. Швидкісна ціль рухається на Київ. У Повітряних силах попередили про повторний зліт МІГу-31К. Відбій загрози, В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили там. У всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
– повідомили в Повітряних силах.
На Київщині та Хмельниччині чули вибухи.
Ціль прямує на Хмельниччину.
В Повітряних силах зазначили, що швидкісна цільл продовжує рух на Житомирщину.
Швидкісна ціль рухається на Київ.
У Повітряних силах попередили про повторний зліт МІГу-31К.
Відбій загрози,
В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", – повідомили там.
У всіх областях України оголосили повітряну тривогу.