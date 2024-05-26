В Україні оголосили тривогу, Росія, ймовірно, атакує "Кинджалом"

По всій Україні вдруге за ранок 26 травня лунали сигнали повітряної тривоги. Вони пов'язані із повторним злетом ворожого МІГу.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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