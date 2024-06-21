По всій Україні оголошували повітряну тривогу: повідомляли про ракетну небезпеку
В обід 21 червня по областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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По Україні лунають відбої повітряної тривоги. Відбій загрози по МіГ-31К, В Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. "Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.
– написали в ПС.
По Україні лунають відбої повітряної тривоги.
Відбій загрози по МіГ-31К,
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України.
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.