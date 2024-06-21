По всій Україні оголошували повітряну тривогу: повідомляли про ракетну небезпеку

21 червня 2024, 14:00
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В обід 21 червня по областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана із ракетною небезпекою.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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14:25, 21 червня

По Україні лунають відбої повітряної тривоги.

14:24, 21 червня

Відбій загрози по МіГ-31К,
– написали в ПС.

13:58, 21 червня

В Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. 

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.

13:58, 21 червня

У всіх областях України оголосили повітряну тривогу. 


В Україні оголошено повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу

Автор: Ірина Марціяш