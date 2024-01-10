По всій Україні оголошували повітряну тривогу: Росія знову піднімала МіГ-31К

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ. Про це попереджали жителів України Повітряні сили ЗСУ.

Зранку 10 січня вся Україна "почервоніла". Тривогу оголошували через те, що знову злетів МіГ.

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Що відомо про масштабну тривогу по Україні

МіГ злітав 6 січня: що відомо

6 січня на території всієї України була оголошена повітряна тривога через те, що злітав потенційний носій "Кинджалів".

Він злітав з аеродрому "Моздок". Повітряні сили повідомляли про загрозу для всієї України о 9:26. Моніторингові канали не повідомляли про пуски ракет.

За інформацією інформаційних каналів, у повітрі також фіксували Іл-78, який може здійснювати дозаправлення МіГ-31К.

В Україні оголосили відбій повітряної тривоги.У Повітряних Силах повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Там зазначили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). У той же ж час повітряну тривогу оголосили у всіх областях України.