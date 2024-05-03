По всій Україні оголошували повітряну тривогу: росіяни піднімали МіГ-31К
По всій Україні вдень 3 травня лунали сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголошували через зліт у небо російського МіГ-31К.
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги. В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації, МіГ-31 К. По всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Там зазаначили, що є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей де оголошена повітряна тривога.
В усіх областях України оголосили відбій повітряної тривоги.
В Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації, МіГ-31 К.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу.