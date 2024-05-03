По всій Україні оголошували повітряну тривогу: росіяни піднімали МіГ-31К

По всій Україні вдень 3 травня лунали сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголошували через зліт у небо російського МіГ-31К.

Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.