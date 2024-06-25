По всій Україні оголошували повітряну тривогу: там повідомляли про ракетну небезпеку

25 червня 2024, 17:24
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Після обіду 25 червня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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18:09, 25 червня

По Україні оголосили відбій повітряної тривоги. 

Відбій загрози,
– повідомили в ПС.

17:22, 25 червня

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.

Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
– йдеться в повідомленні ПС.

17:21, 25 червня

По всій території України оголосили повітрну тривогу.


Повітряна тривога по Україні 25 червня / Скриншот 24 Каналу

Автор: Ірина Марціяш