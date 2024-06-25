По всій Україні оголошували повітряну тривогу: там повідомляли про ракетну небезпеку
25 червня 2024, 17:24Читать новость на русском
Після обіду 25 червня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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По Україні оголосили відбій повітряної тривоги. Відбій загрози, У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),
18:09, 25 червня
– повідомили в ПС.
17:22, 25 червня
– йдеться в повідомленні ПС.
По Україні оголосили відбій повітряної тривоги.
Відбій загрози,
У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),