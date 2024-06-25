По всій Україні оголошували повітряну тривогу: там повідомляли про ракетну небезпеку

Після обіду 25 червня у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Вона була пов'язана з ракетною небезпекою.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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