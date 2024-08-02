По всій Україні оголосили повітряну тривогу: ворог підняв МіГ-31К
По всій Україні зранку 2 серпня лунають сигнали повітряної тривоги. Небезпеку оголосили через зліт у небо російського МіГ-31К.
Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України. Зафіксовано зліт МіГ-31К, За декілька секунду сигнали повітряної тривоги почали лунати у всіх областях України. Повітряну тривогу оголосили в Києві.
– ідеться в повідомленні.
В кожному регіоні України – повітряна тривога!
В Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку для всієї України.
Зафіксовано зліт МіГ-31К,
За декілька секунду сигнали повітряної тривоги почали лунати у всіх областях України.
Повітряну тривогу оголосили в Києві.