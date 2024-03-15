По всій Україні оголошували ракетну небезпеку: злітав носій "Кинджалів"
В обід 15 березня росіяни підняли в небо МіГ-31К. По всій Україні оголошували повітряну тривогу – вона тривала менше години.
О 13:40 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо МіГ-31К, який несе на собі ракету "Кинджал".
Дивіться також Дуже низької якості, – у прокуратурі сказали, скільки ракет КНДР пустила Росія по Україні
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу14:13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Моніторингові канали звітують, що перед посадкою ворог проводив електронну імітацію пусків.
13:50 Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:
Ракетна небезпека оголошена по всій Україні. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.13:39 У різних регіонах країни почали оголошувати повітряну тривогу.
Українці зазвичай нехтують повітряною тривогою під час зльоту МіГ-31К, тому що росіяни підіймають його не на бойові вильоти відносно часто. Тож важливо наголосити, що він несе на собі ракету Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.
За лічені хвилини вона може долетіти до будь-якої точки нашої держави. І неможливо передбачити, коли окупанти захочуть її застосувати.
Характеристики ракети "Кинджал"
- Зазначимо, що незадовго до цього росіяни завдали теоретичного удару по Одесі. Наразі відомо про 8 загиблих та 30 постраждалих. Зокрема загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху прибули на місце надавати допомогу.
- Станом на цю мить продовжується гасіння пожежі, а рятувальники розбирають завали. Тож кількість постраждалих ще може зрости.
- Крім цього, окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Вовчанському району Харківської області. Про постраждалих поки що не повідомлялося.