По всій Україні оголошували ракетну небезпеку: злітав носій "Кинджалів"

В обід 15 березня росіяни підняли в небо МіГ-31К. По всій Україні оголошували повітряну тривогу – вона тривала менше години.

О 13:40 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо МіГ-31К, який несе на собі ракету "Кинджал".

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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Моніторингові канали звітують, що перед посадкою ворог проводив електронну імітацію пусків.

13:50 Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

Повітряні Сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області.Ракетна небезпека оголошена по всій Україні. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.У різних регіонах країни почали оголошувати повітряну тривогу.

Українці зазвичай нехтують повітряною тривогою під час зльоту МіГ-31К, тому що росіяни підіймають його не на бойові вильоти відносно часто. Тож важливо наголосити, що він несе на собі ракету Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

За лічені хвилини вона може долетіти до будь-якої точки нашої держави. І неможливо передбачити, коли окупанти захочуть її застосувати.



Характеристики ракети "Кинджал"