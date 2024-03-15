По всій Україні оголошували ракетну небезпеку: злітав носій "Кинджалів"

15 березня 2024, 13:44
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В обід 15 березня росіяни підняли в небо МіГ-31К. По всій Україні оголошували повітряну тривогу – вона тривала менше години.

О 13:40 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо МіГ-31К, який несе на собі ракету "Кинджал".

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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

14:13 Повітряні сили повідомили про відбій загрози. Моніторингові канали звітують, що перед посадкою ворог проводив електронну імітацію пусків. 

13:50 Станом на цю мить мапа повітряних тривог в Україні виглядає так: 

13:40 Повітряні Сили повідомили, що зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області.
Ракетна небезпека оголошена по всій Україні. Людей закликали не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.13:39 У різних регіонах країни почали оголошувати повітряну тривогу.

Українці зазвичай нехтують повітряною тривогою під час зльоту МіГ-31К, тому що росіяни підіймають його не на бойові вильоти відносно часто. Тож важливо наголосити, що він несе на собі ракету Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

За лічені хвилини вона може долетіти до будь-якої точки нашої держави. І неможливо передбачити, коли окупанти захочуть її застосувати.


Характеристики ракети "Кинджал"

  • Зазначимо, що незадовго до цього росіяни завдали теоретичного удару по Одесі. Наразі відомо про 8 загиблих та 30 постраждалих. Зокрема загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху прибули на місце надавати допомогу.
  • Станом на цю мить продовжується гасіння пожежі, а рятувальники розбирають завали. Тож кількість постраждалих ще може зрости.
  • Крім цього, окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Вовчанському району Харківської області. Про постраждалих поки що не повідомлялося.

 

Автор: Анастасія Кушпіт