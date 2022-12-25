По всій Україні – повітряна тривога: у Білорусі злетіли винищувачі

Ранок Різдва 25 грудня для українців почався з оголошення про повітряну небезпеку. Сирени загули по всій території країни.

Повідомляють, що у Білорусі злетіли винищувачі. Перейдіть в укриття чи дотримуйтеся правила "двох стін" задля власної безпеки.

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У Білорусі в повітря злетіли російські винищувачі

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили про зліт винищувачів в Барановичах та Мачулищах. Згодом, близько о пів на 10 ранку, "Monitor" оприлюднили інформацію про активність ворожої авіації.

У Білорусі активізувалися російські МіГ-31. Саме через них тривога пролунала по всій країні.

Річ у тім, що МіГ-31 – можуть слугувати носіями гіперзвукової ракети "Кинджал", яку українські засоби ППО, на жаль, не можуть перехопити.

У моніторинговому каналі передають, що радянські винищувачі МіГи зазвичай супроводжує Су-30. Рейси тренувальні та демонстраційні, зазначають у телеграм-каналі.

Де оголосили про повітряну тривогу

В Києві та Київській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Чернігівській області;

Харківській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Миколаївській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Львівській області; Рівненській області;

Волинській області;

Хмельницькій області;

Івано-франківській області;

Закарпатській області;

Одеській області;

Херсонській області;

Запорізькій області.

Крім того, від 4 квітня на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. А від 11 грудня – й у Криму.

У ранок Різдва в Україні оголосили про повітряну тривогу / Скриншот з Мапи тривог України

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