По всій Україні – повітряна тривога: у Білорусі злетіли винищувачі

25 грудня 2022, 09:28
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Ранок Різдва 25 грудня для українців почався з оголошення про повітряну небезпеку. Сирени загули по всій території країни.

Повідомляють, що у Білорусі злетіли винищувачі. Перейдіть в укриття чи дотримуйтеся правила "двох стін" задля власної безпеки. 

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У Білорусі в повітря злетіли російські винищувачі

У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили про зліт винищувачів в Барановичах та Мачулищах. Згодом, близько о пів на 10 ранку, "Monitor" оприлюднили інформацію про активність ворожої авіації.

У Білорусі активізувалися російські МіГ-31. Саме через них тривога пролунала по всій країні.

Річ у тім, що МіГ-31 – можуть слугувати носіями гіперзвукової ракети "Кинджал", яку українські засоби ППО, на жаль, не можуть перехопити.

У моніторинговому каналі передають, що радянські винищувачі МіГи зазвичай супроводжує Су-30. Рейси тренувальні та демонстраційні, зазначають у телеграм-каналі.

Де оголосили про повітряну тривогу 

  • В Києві та Київській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області;
  • Чернігівській області;
  • Харківській області;
  • Кіровоградській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Миколаївській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Львівській області; Рівненській області;
  • Волинській області;
  • Хмельницькій області;
  • Івано-франківській області;
  • Закарпатській області;
  • Одеській області;
  • Херсонській області;
  • Запорізькій області.

Крім того, від 4 квітня на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. А від 11 грудня – й у Криму.

У ранок Різдва в Україні оголосили про повітряну тривогу / Скриншот з Мапи тривог України

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У Росії ще залишилися ракети: не ігноруйте повітряну тривогу

  • Радник Офісу Президента Олексій Арестович попередив про можливий масований обстріл. Зауважимо, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. 
  • "Всі офіційні, й неофіційні попередження передано – не ігноруйте повітряну тривогу найближчим часом", – наголосив Олексій Арестович. Попри це, радник додав, що кількість ракет у Росії суттєво знижується. 
  • Зазначається, що на момент минулої атаки в країни-агресорки залишалось 460 – 500 крилатих ракет. Але цього цілком може вистачити на 5, 8 чи навіть 15 масованих атак.

Автор: Лілія Траспетрихіна