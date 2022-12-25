По всій Україні – повітряна тривога: у Білорусі злетіли винищувачі
Ранок Різдва 25 грудня для українців почався з оголошення про повітряну небезпеку. Сирени загули по всій території країни.
Повідомляють, що у Білорусі злетіли винищувачі. Перейдіть в укриття чи дотримуйтеся правила "двох стін" задля власної безпеки.
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У Білорусі в повітря злетіли російські винищувачі
У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомили про зліт винищувачів в Барановичах та Мачулищах. Згодом, близько о пів на 10 ранку, "Monitor" оприлюднили інформацію про активність ворожої авіації.
У Білорусі активізувалися російські МіГ-31. Саме через них тривога пролунала по всій країні.
Річ у тім, що МіГ-31 – можуть слугувати носіями гіперзвукової ракети "Кинджал", яку українські засоби ППО, на жаль, не можуть перехопити.
У моніторинговому каналі передають, що радянські винищувачі МіГи зазвичай супроводжує Су-30. Рейси тренувальні та демонстраційні, зазначають у телеграм-каналі.
Де оголосили про повітряну тривогу
- В Києві та Київській області;
- Полтавській області;
- Черкаській області;
- Чернігівській області;
- Харківській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Миколаївській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Львівській області; Рівненській області;
- Волинській області;
- Хмельницькій області;
- Івано-франківській області;
- Закарпатській області;
- Одеській області;
- Херсонській області;
- Запорізькій області.
Крім того, від 4 квітня на Луганщині триває безперервна повітряна тривога. А від 11 грудня – й у Криму.
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У Росії ще залишилися ракети: не ігноруйте повітряну тривогу
- Радник Офісу Президента Олексій Арестович попередив про можливий масований обстріл. Зауважимо, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
- "Всі офіційні, й неофіційні попередження передано – не ігноруйте повітряну тривогу найближчим часом", – наголосив Олексій Арестович. Попри це, радник додав, що кількість ракет у Росії суттєво знижується.
- Зазначається, що на момент минулої атаки в країни-агресорки залишалось 460 – 500 крилатих ракет. Але цього цілком може вистачити на 5, 8 чи навіть 15 масованих атак.