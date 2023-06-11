По всій Україні оголошували повітряну тривогу: була загроза атаки "Кинджалами"

Удень 11 червня про всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К – носія гіперзвукових ракет "Кинджал"

Тривога тривала близько 15 хвилин. Про ситуацію в регіонах через оголошення повітряної тривоги читайте в матеріалі 24 Каналу.

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17:23 У Києві оголосили відбій тривоги. Слідом за цим про відбої повідомили в більшості областей. Загроза атаки зберігається у Донецькій та Запорізькій областях і регіонах, де тривога безперервна.

Бережіть себе!

Повідомлень про запуски ракет немає. Однак подбайте про власну безпеку та не нехтуйте сигналом тривоги, оскільки ситуація може змінитися будь-якої миті.Вибухи пролунали в Краматорському районі Донецької області. Також є повідомлення про вибух в тимчасово окупованому Бердянську.

17:09 За даними моніторингової групи Monitor, причиною всеукраїнської тривоги став зліт МіГ-31К – носія аеробалістичних ракет "Кинджал".

Ці ракети створюють загрозу для всіх регіонів, тому оголосили всеукраїнську тривогу. Українські воїни мають засоби для протидії цим ракетам, які ще понад місяць тому вважалися невловимими. – завдяки західним системам ППО наші захисники неба знищили уже 7 таких ракет.

Повітряну тривогу оголосили по всіх областях України. Спершу сирени пролунали у східних регіонах, а тоді у Києві та по всій країні. Також безперервна тривога триває в Луганській області та тимчасово окупованій АР Крим.