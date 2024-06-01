По всій Україні – відбій повітряної тривоги: злітав МіГ-31К

1 червня 2024, 08:41
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В Україні оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом носія ракет типу "Кинджал".

Зранку 1 червня злетів МіГ-31К. По всі території України оголосили про загрозу з повітря, але вже о 8:55 сповістили про відбій.

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Вся Україна була червоною

Моніторингові канали написали про зліт 1 борту носія "Кинджалів" із аеродрому Саваслейка. Існувала загроза пусків. 

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. 

Водночас вночі проти 1 червня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Під ударом опинились енергетична інфраструктура у різних областях. 

Вночі ворог запустив 53 ракети

  • Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Повітряні Сили повідомили, що окупанти застосували для цього ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
  • Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.
  • Повітряні Сили повідомили, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Автор: Вікторія Кульженко