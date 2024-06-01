По всій Україні – відбій повітряної тривоги: злітав МіГ-31К
В Україні оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом носія ракет типу "Кинджал".
Зранку 1 червня злетів МіГ-31К. По всі території України оголосили про загрозу з повітря, але вже о 8:55 сповістили про відбій.
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Вся Україна була червоною
Моніторингові канали написали про зліт 1 борту носія "Кинджалів" із аеродрому Саваслейка. Існувала загроза пусків.
Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.
Водночас вночі проти 1 червня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Під ударом опинились енергетична інфраструктура у різних областях.
Вночі ворог запустив 53 ракети
- Росія атакувала об'єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Повітряні Сили повідомили, що окупанти застосували для цього ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
- Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.
- Повітряні Сили повідомили, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".