По всій Україні – відбій повітряної тривоги: злітав МіГ-31К

В Україні оголошено повітряну тривогу. Це пов'язано зі злетом носія ракет типу "Кинджал".

Зранку 1 червня злетів МіГ-31К. По всі території України оголосили про загрозу з повітря, але вже о 8:55 сповістили про відбій.

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Вся Україна була червоною

Моніторингові канали написали про зліт 1 борту носія "Кинджалів" із аеродрому Саваслейка. Існувала загроза пусків.

Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Пам'ятайте звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Водночас вночі проти 1 червня Росія масовано атакувала Україну ударними дронами та ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Під ударом опинились енергетична інфраструктура у різних областях.

Вночі ворог запустив 53 ракети