По всій Україні була повітряна тривога: злітав російський МіГ-31К, носій "Кинджалу"

По всій Україні під вечір 6 березня пролунала повітряна тривога. У небо злетів ворожий МіГ-31К.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оновлення о 17:38. Відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.

Тривогу по всіх областях України оголосили о 17:18. Пізніше Повітряні Сили підтвердили зліт ворожого винищувача.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,

– написали військові.

Захисники неба також закликали громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

О 17:34 Повітряні сили написали про швидкісну ціль на прикордоння Сумщини. Пізніше військові зазначили, що ракета на півдні Сумщини рухається у південно-західному напрямку.

Тривога по всій Україні 6 березня: дивіться на карті

Варто наголосити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка може оминати українські системи ППО. Цими ракетами загарбники неодноразово обстрілювали нашу державу.

Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

У телеграм-каналі Monitor пояснили, що зльоти бортів МіГ-31К можуть здійснюватись, у тому числі й для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Експерти зазначили, що Повітряні сили зобов'язані реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти перебувають на відстані декількох областей Росії від держкордону України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.