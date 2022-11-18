По всій Україні ввели погодинні відключення світла

По всій Україні 18 листопада запровадили графіки погодинних відключень світла. Крім того, можуть бути й аварійні вимкнення електроенергії.

Критичну ситуацію в енергосистемі України ускладнює щоденне похолодання. Оскільки на вулиці опускається температура повітря, в домівках стає холодно й українці змушені використовувати більше електроенергії для обігріву.

До теми Українців закликають зимувати в селах: світла може не бути 8 – 10 годин

Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки росіян по енергооб'єктах,

– наголосили в НЕК "Укренерго".

Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням знищеної інфраструктури. Вони докладають максимальних зусиль для того, щоб повернути українцям світло.

Росіяни намагаються позбавити українців благ цивілізації

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росіяни хочуть позбавити українців не лише світла, а й води та газу, тобто – всіх благ цивілізації. Ворожі війська обстрілюють й енергетичну інфраструктуру, й гідротехнічні споруди, й газовидобувні підприємства.

Зауважимо, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив, що відключення електроенергії можуть затягуватись і до 10 годин. Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста на зиму перебратися по можливості у село.



Як економно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

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15 листопада російські військові завдали по Україні наймасштабнішу ракетну атаку. Їхні снаряди влучили у 15 об'єктів енергетичної інфраструктури. У цей день світла не було майже в усіх регіонах нашої країни.