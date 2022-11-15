По всій Україні вводять аварійні відключення світла: попереджають про проблеми зі зв'язком
Джерело:Кирило Тимошенко
Після обіду 15 листопада окупанти почали вкотре обстрілювати критичну інфраструктуру України. На Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині аварійні відключення світла.
У всіх регіонах України проблеми з електроенергією та зв'язком. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що найбільше влучань зафіксовано у Центрі та Півночі країни.
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Ситуація в енергосистемі критична – особливо в столиці
За словами Тимошенка, атака на енергетичну інфраструктуру України була спланована, а росіяни є терористами. Очевидно, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, а якщо в когось є електроенергія, то варто її споживати помірно.
Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень,
– написав Тимошенко.
Також він зазначив, що в Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування ситуації енергосистемі та уникнення аварій на обладнанні.
Голова міста Первомайського Микола Башкеєв повідомив, що виникли перебої зі світлом на:
- Київщині;
- Житомирщині;
- Тернопільщині;
- Львівщині;
- Одещині;
- Харківщині;
- Запоріжжі;
- Рівненщині;
- Волині;
- Дніпропетровщині.
Що сказали в "Укренерго"
У структурі, не підбираючи слів, констатували, що у всьому винні росіяни. Під час цієї, чергової масштабної ракетної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.
Атака ще триває (станом на 17:00 – 24 канал), ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є прильоти в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найскладніша ситуація в північних і центральних областях,
– написали в "Укренерго".
Внаслідок атаки вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів, а саме в Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.
Що відбувається у Житомирі, Тернополі та Черкасах
- Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко написав у своєму телеграм-каналі, що через ворожі удари по області може бути запроваджено аварійне відключення електроенергії.
- Міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив про перебої з електроенергією та екстрені вимкнення світла. Окрім того, він попередив, що варто готуватися зникнення мобільного зв'язку, а подача електроенергії може бути часткова і хаотична.
- Очільник Черкаської області Ігор Табурець закликав всіх "налаштуватися на екстремальні умови роботи й побуту".
Яка ситуація в Одесі та області: світло відключили зумисне
На Одещині, як і в інші регіонах України, проблеми з електроенергією. Однак, як повідомляє речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, світло вимикнули не через влучання ракети у підстанцію, а зумисне, аби стабілізувати ситуацію.