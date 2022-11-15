По всій Україні вводять аварійні відключення світла: попереджають про проблеми зі зв'язком

Після обіду 15 листопада окупанти почали вкотре обстрілювати критичну інфраструктуру України. На Житомирщині, Сумщині, Черкащині та Полтавщині аварійні відключення світла.

У всіх регіонах України проблеми з електроенергією та зв'язком. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зазначив, що найбільше влучань зафіксовано у Центрі та Півночі країни.

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Ситуація в енергосистемі критична – особливо в столиці

За словами Тимошенка, атака на енергетичну інфраструктуру України була спланована, а росіяни є терористами. Очевидно, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, а якщо в когось є електроенергія, то варто її споживати помірно.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень,

– написав Тимошенко.

Також він зазначив, що в Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування ситуації енергосистемі та уникнення аварій на обладнанні.

Голова міста Первомайського Микола Башкеєв повідомив, що виникли перебої зі світлом на:

Київщині;

Житомирщині;

Тернопільщині;

Львівщині;

Одещині;

Харківщині;

Запоріжжі;

Рівненщині;

Волині;

Дніпропетровщині.

Що сказали в "Укренерго"

У структурі, не підбираючи слів, констатували, що у всьому винні росіяни. Під час цієї, чергової масштабної ракетної атаки пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.

Атака ще триває (станом на 17:00 – 24 канал), ми не можемо поки що назвати повні масштаби пошкоджень, є прильоти в нашу інфраструктуру в усіх регіонах країни, але найскладніша ситуація в північних і центральних областях,

– написали в "Укренерго".

Внаслідок атаки вводяться в повному обсязі аварійні відключення всіх категорій споживачів, а саме в Києві запроваджено спеціальні графіки аварійних відключень.

Що відбувається у Житомирі, Тернополі та Черкасах

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко написав у своєму телеграм-каналі, що через ворожі удари по області може бути запроваджено аварійне відключення електроенергії.

Міський голова Тернополя Сергій Надал також заявив про перебої з електроенергією та екстрені вимкнення світла. Окрім того, він попередив, що варто готуватися зникнення мобільного зв'язку, а подача електроенергії може бути часткова і хаотична.

Очільник Черкаської області Ігор Табурець закликав всіх "налаштуватися на екстремальні умови роботи й побуту".

Яка ситуація в Одесі та області: світло відключили зумисне

Якщо у вас є стабілізатори напруги, то краще вмикати електроприлади через них. Якщо цього не робити, то через перепади напруги прилади можуть згоріти.

На Одещині, як і в інші регіонах України, проблеми з електроенергією. Однак, як повідомляє речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, світло вимикнули не через влучання ракети у підстанцію, а зумисне, аби стабілізувати ситуацію.