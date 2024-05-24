По всій Україні звучала повітряна тривога: злітав МіГ-31К

Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Удень 24 травня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Усе через зліт російського МіГ-31К. Моніторингові канали повідомляли, що літак злетів з Саваслейки.

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Повітряна тривога в Україні

О 13:26 в Повітряних силах повідомили про небезпеку для всіх регіонів України. Усе через черговий зліт МіГ-31К.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,

– написали вони.

Також моніторингові канали повідомляли, що в російському Ахтибурську злітав Су-34, тому на півдні додається загроза пусків керованих авіаційних ракет.

Вже о 13:47 у Повітряних силах повідомили про відбій повітряної тривоги. Втім, залишається загроза тактичної ворожої авіації на сході. Там є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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