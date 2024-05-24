По всій Україні звучала повітряна тривога: злітав МіГ-31К
Російські війська продовжують тероризувати мирні українські міста. Удень 24 травня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.
Усе через зліт російського МіГ-31К. Моніторингові канали повідомляли, що літак злетів з Саваслейки.
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Повітряна тривога в Україні
О 13:26 в Повітряних силах повідомили про небезпеку для всіх регіонів України. Усе через черговий зліт МіГ-31К.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка,
– написали вони.
Також моніторингові канали повідомляли, що в російському Ахтибурську злітав Су-34, тому на півдні додається загроза пусків керованих авіаційних ракет.
Вже о 13:47 у Повітряних силах повідомили про відбій повітряної тривоги. Втім, залишається загроза тактичної ворожої авіації на сході. Там є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Смертельний удар по Харкову 23 травня: що відомо
Вранці приблизно о 10 годині на Харківщині прогриміли вибухи, коли російські війська нанесли близько 15 ударів по місту та області.
Атаки спрямовані були на транспортну інфраструктуру, один з підрозділів муніципального підприємства, що забезпечує життєво важливі послуги для міста, а також на друкарню.
Президент Володимир Зеленський охарактеризував цей удар як "надзвичайно жорстокий". За попередніми даними, російські сили обстріляли регіон за допомогою ракетних систем С-300 або С-400.