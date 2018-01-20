Побили до втрати свідомості – в центрі Києва напали на туриста з Британії
16:23, сьогодні 2011 Читать новость на русском
19 січня у центрі Києва група невідомих напала та побила молодого туриста з Великобританії. Про це повідомила користувачка Facebook Марія Макуха.
За її словами, зловмисники нічого не вкрали, били «для розваги за нестандартну зовнішність".
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"Почали чіплятися біля світлофора на Михайлівський - там уже чекали. Жбурляли сніжками, штовхнули чемодан ... Хлопець спробував ігнорувати, наздогнали вже на Трьохсвятительській, напали зі спини, почали бити ногами", – написала жінка.
Вона додала, що від ударів британець втратив свідомість, тож не зміг чітко розгледіти нападників.
Джерело: 24 Канал
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