Побили до втрати свідомості – в центрі Києва напали на туриста з Британії

19 січня у центрі Києва група невідомих напала та побила молодого туриста з Великобританії. Про це повідомила користувачка Facebook Марія Макуха.

За її словами, зловмисники нічого не вкрали, били «для розваги за нестандартну зовнішність".

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"Почали чіплятися біля світлофора на Михайлівський - там уже чекали. Жбурляли сніжками, штовхнули чемодан ... Хлопець спробував ігнорувати, наздогнали вже на Трьохсвятительській, напали зі спини, почали бити ногами", – написала жінка.

Вона додала, що від ударів британець втратив свідомість, тож не зміг чітко розгледіти нападників.