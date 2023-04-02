Військовий, якого побили ченці УПЦ МП, потрапив до лікарні, – ЗМІ

У Хмельницькому 2 квітня священники УПЦ МП побили військового. Він потрапив до лікарні.

Після інциденту близько 500 людей зібралися на акцію під храмом Української православної церкви московського патріархату. В обласній адміністрації закликали знизити градус напруги, аби відповідні служби могли розв'язати конфлікт.

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Захисник перебуває у лікарні

Територія собору, де трапився інцидент, була закрита. На вході стояли патрульні, а серед натовпу були десятки поліцейських.

Також до церкви прийшли 20 військових, зокрема бійці 19 окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий захисник. Ветерани, які служили разом із постраждалим, зазначили, що зараз він перебуває у міській лікарні.

Варто зауважити, що першим про збір на акцію повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. Саме він опублікував відео з храму. Учасники акції прийшли з прапорами та плакатом "Московський патріархат — прокляття України". На вхід до собору почепили плакат із написом "КДБ".

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Побиття військового у храмі УПЦ МП: коротко