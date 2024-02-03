На Київщині під час вручення повістки побили водія вантажівки: він зі струсом мозку у лікарні
Джерело:Вероніка Кольцова
На одному з блокпостів Київщини 30 січня, під час вручення повістки, побили водія вантажівки. Як зазначається, 55-річний чоловік наразі у лікарні зі струсом мозку.
Водночас донька постраждалого стверджує, що її матері погрожували зарядженою зброєю. Працівники ТЦК буцімто вимагали видалити відео, що їй вдалося зняти.
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Побиття чоловіка ТЦК
Як розповіла донька постраждалого, 30 січня в селі Рудницьке, Броварського району працівники ТЦК зупинили вантажівку з її 55-річним батьком та матір'ю. Як зазначає дівчина, чоловік ввічливо розмовляв та не відмовлявся від вручення повістки, однак військові витягнули його з машини.
Донька розповіла, що батько впав на землю – після чого працівники ТЦК почали бити чоловіка. На матір, яка хотіла зафільмувати інцидент, у цей час наставили зброю з вимогою видалити матеріали. За словами дівчини, поліцейський, що прибув на виклик, нічого не зробив.
Поки мого тата били, поки в мами забирали телефон та видаляли все що можливо тільки, працівник поліції який приїхав до цього стояв в стороні, руки в карманах та він дивився на всю цю ситуацію та ніяк не реагував,
– пише донька.
Донька показала довідку батька, у якій зазначено, що внаслідок отриманих травм у того діагностували струс мозку. Також на ньому є видимі ознаки побиття, такі як синці
Водій вантажівки після побиття / фото Вероніка Кольцова
Важливо! 24 Канал намагається зв'язатися з поліцією для уточнення всіх деталей.
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Водночас донька оприлюднила скрін відповіді Броварського районного управління поліції, у якому правоохоронці зазначають, що відкрили провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень. Також за їх же словами призначено службове розслідування щодо правомірності дій поліцейського.
Силові методи та ТЦК
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не хотів би, аби працівники ТЦК "виловлювали" людей на вулицях та вручали їм повістки. За його словами, новий законопроєкт про мобілізацію має унеможливити такі ситуації.
- У Київському ТЦК наголосили, що їх працівники не мають права затримувати людей на вулиці чи силоміць забирати до військкомату. У разі відмови від повістки, військові можуть викликати поліцію, яка вже й буде займатися цим питанням.
- Водночас у Львівській області працівники ТЦК відтепер використовуватимуть бодікамери під час мобілізаційних заходів на вулиці. За їхньою допомогою обласний ТЦК хоче аналізувати конфліктні ситуації. Це допоможе об'єктивно розглядати, що ж сталося на місці.