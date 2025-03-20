У Трускавці підлітки побили хлопця з інвалідністю та виклали відео у мережу

На Львівщині кілька дівчат і хлопець побили хлопця, який має інвалідність. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Що відомо про побиття хлопця з інвалідністю

Так, відповідне відео поліцейські виявили 19 березня під час моніторингу соціальних мереж. На ньому підлітки завдають ударів руками та ногами хлопцю з інвалідністю.

вчора, 19 березня, близько 20:00 на вулиці Мазепи у місті Трускавець, Дрогобицького району. Четверо дівчат та один хлопець віком 11-14 років вчинили хуліганські дії відносно 18-річного хлопця з інвалідністю. Усі учасники події – жителі Трускавця,

– розповіли у поліції.

Слідчі поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці опитують дітей у присутності батьків та психолога, встановлюються усі обставини події.

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