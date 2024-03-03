Гамселили і знімали на відео: в Івано-Франківську затримали зловмисників, які нападали на людей

Поліція Івано-Франківська розшукували групу невідомих, яка влаштовувала напади на місцевих мешканців. Серед жертв – переважно літні люди.

У мережі з'явилася низка відео, на яких кілька молодиків жорстоко б'ють незнайомих людей. Вони нападають на перехожих як на вулиці, так і біля під'їздів, на сходових майданчиках будинків.

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Газові балончики в обличчя

Під час аналізу цих кадрів поліцейські встановили, що група невідомих осіб завдають тілесних ушкоджень мешканцям Івано-Франківська. Зазвичай, вони використовують газові балончики, потім валять жертву на землю і б'ють її ногами. На відео можна побачити, що зловмисники застосовують щось схоже на биту.

У поліції зауважили, що жодних скарг від місцевих щодо побиття до них не надходило. Втім, правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Наразі стражі порядку намагаються встановити потерпілих, зафіксованих на камеру, а також самих "хуліганів".

Батько одного із хуліганів – доброволець

Пізніше в ОВА повідомили, що зловмисників вдалося затримати. Вони доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази.

У поліції уточнили, що встановили двох осіб причетних до вчинення правопорушень. Один із них – 16-річний хлопець. Йому уже оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за фактом хуліганства.

Також поліцейські встановлюють місцезнаходження другого фігуранта та особу третього.

Крім того правоохоронці з'ясували, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько – чинний військовий ЗСУ, доброволець.

Також поліцейські уже встановили одну з осіб потерпілих – бабусю, яка підтвердила факт побиття. Наразі поліція намагається ідентифікувати особи інших потерпілих.

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