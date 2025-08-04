На Одещині засудили двох місцевих жительок. Вони побили неповнолітню дівчину.

Інцидент трапився вдень, 4 червня, в селі Озерне біля тамтешнього магазину "Люкс". Нападниці – дві сестри, передає 24 Канал із посиланням на "Думську" та "Бессарабія.UA"

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Що відомо про побиття підлітка в Озерному?

У судовому вироку йдеться, що жінки підійшли до неповнолітньої односельчанки, до якої раніше відчували неприязнь.

Одна з нападниць спершу вдарила дитину по обличчю. Опісля чого інша схопила потерпілу за волосся, повалила на землю, вдарила головою об асфальт, а потім завдала ще кілька ударів по обличчю.

Унаслідок побиття дівчинка отримала синець та подряпини.

Жінки визнали провину та розкаялися. Суддя Ізмаїльського міськрайонного суду В'ячеслав Швець визнав їх винними в умисному легкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб без попередньої змови. Фігуранток засудили до громадських робіт – по 200 годин кожній.

До слова, у Білій Церкві група підлітків у січні 2025 року побила 12-річну дівчинку. Справу вже скерували до суду. Батькам підозрюваних призначили штрафи від 850 до 1700 гривень, що вважається найм'якшим покаранням для такого злочину.