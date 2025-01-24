Поліція встановила особи підлітків із Києва, які били по обличчю дівчинку

В Оболонському районі Києва дівчата побили школярку. Правоохоронцям уже вдалося встановити підлітків, причетних до цього.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру. У четвер, 23 січня, у мережі з'явилося відео побиття неповнолітньої, а незадовго до цього подібний випадок стався у Білій Церкві.

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За фактом побиття неповнолітньої у Києві триває розслідування

У прокуратуру повідомили, що за фактом побиття неповнолітньої дівчини у Києві уже розпочато досудове розслідування. Стаття – вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

️"На цей час поліція вже встановила особи підлітків. Досудове розслідування проводять слідчі Оболонського управління поліції", – повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці дізналися про подію під час моніторингу соціальних мереж. В одному із телеграм-каналів було опубліковано відео, на якому двоє дівчат б'ють неповнолітню по обличчю.

Нагадаємо, що одному із фігурантів побиття дівчини у Білій Церкві вже висунуто підозру за фактом катування і вимагання грошей під час воєнного стану. У середу, 22 січня, 16-річного хлопця взяли під варту до 20 березня 2025 року без права внесення застави.