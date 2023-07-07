Закритий розрив печінки, забій підшлункової: офіцеру, що побив прикордонника, оголосили підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру, який побив підлеглого на полігоні у Львівській області. Постраждалий військовослужбовець вже переніс операцію.

Інцидент трапився ввечері 24 червня 2023 року на полігоні у Великих Мостах у Львівській області. Про побиття прикордонника Назара Матвіїшина заявила його сестра Марта Матвіїшин. За її словами, побив її брата капітан Іван Зазульчак.

Дивіться також "Бачив таке лише у фільмах": воїн ЗСУ 8 днів вибирався з поля бою після штурму ворога

Офіцеру повідомили про підозру

Державне бюро розслідувань встановило, що ввечері 24 червня офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба та неподалік намету. За даними ДБР, таким вчинком офіцер хотів:

навчити підлеглого правил поведінки;

підвищити власний авторитет серед військовослужбовців.

Внаслідок удару військовий зазнав закритого розриву печінки та забою підшлункової залози. Його прооперували, солдат перебуває в лікарні.

Офіцеру повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років,

– запевнили в ДБР.

За їхніми даними, вже подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний може вийти під заставу у 200 тисяч

Сестра постраждалого прикордонника Марта Матвіїшин написала, що 7 липня відбувся суд на підставі клопотання слідчого і прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд задовольнив клопотання частково, визначив Зазульчаку Івану Васильовичу можливість внести заставу у розмірі 200 000 гривень. Станом на цю годину (мовиться орієнтовно про 23:20 7 липня – 24 Канал) підозрюваний у СІЗО, але він вийде у понеділок…

– написала сестра Назара Матвіїшина.

Вона зазначила, що справу розглядали в Личаківському суді. Вона шокована з рішення суду та переконана, що обвинувачений не повинен мати можливості ходити у частину, погрожувати свідкам і залякувати їх.

Сестра постраждалого запевняє, що продовжуватиме боротись за справедливість.

Що відомо про інцидент