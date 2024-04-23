Побиття школяра у київській школі: директорка розповіла подробиці конфлікту підлітків
Джерело:"Київ 24"
У київській школі №81 прокуратура та управління поліції Дніпровського району проводять розслідування побиття хлопчика. Керівництво школи відреагувало на інцидент: директорка розповіла важливі подробиці події.
Директорка середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №81 м. Києва Ольга Фіголь говорить, що в школі наразі проходить розслідування, і по його завершенню всі винні обов'язково будуть покарані.
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Версія керівництва школи про побиття підлітка
За словами директорки, інцидент трапився на перерві.
Хлопчик про побиття не повідомляв і жодним чином не підійшов до класного керівника, асистенту теж не поскаржився, зараз розбираємося, слідство триває, працює прокуратура,
– говорить Ольга Фіголь.
Директорка говорить, що мама хлопчика повідомила класному керівникові, що її дитина потрапила в лікарню через травмування. Також мама подала скаргу щодо побиття дитини та можливого булінгу. Хоча, факту булінгу поки не встановили.
Директорка розповіла подробиці інциденту
З чого почався конфлікт та чому школярі побили однолітка
- Про побиття стало відомо вчора, 22 квітня. Причиною конфлікту стало те, що підліток буцімто дивився мультфільми російською мовою. Мати хлопця говорить, що син приховував, що його побили у школі. Мама помітила це лише за кілька днів, коли у хлопчика сильно напухла одна нога. Жінка відразу звернулася до лікарів, які діагностували у 13-річного хлопця численні травми.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до поліції щодо інциденту з побиттям підлітка у київській школі №81.
- За словами омбудсмана, адміністрація школи не вжила заходів щодо створення безпечних умов для здобуття освіти попри неодноразові скарги матері. Також підліток й раніше зазнавав психологічного приниження й фізичних знущань.
- Дмитро Лубінець наголосив, що право на захист від насильства, посягання на честь та гідність визначено Конвенцією про права дитини, Конституцією України та Законом України "Про охорону дитинства".
- Раніше суд визнав винним керівника "Десантно-спортивного навчально-тренувального центру" з Чугуєва. Його звинувачували у розбещенні, сексуальному насильстві та зґвалтуванні 11-річного курсанта, а також виготовленні дитячої порнографії.