Побиття школяра у київській школі: директорка розповіла подробиці конфлікту підлітків

У київській школі №81 прокуратура та управління поліції Дніпровського району проводять розслідування побиття хлопчика. Керівництво школи відреагувало на інцидент: директорка розповіла важливі подробиці події.

Директорка середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №81 м. Києва Ольга Фіголь говорить, що в школі наразі проходить розслідування, і по його завершенню всі винні обов'язково будуть покарані.

Дивіться також Буцімто дивився мультики російською мовою: в одній зі шкіл Києва жорстоко побили підлітка

Версія керівництва школи про побиття підлітка

За словами директорки, інцидент трапився на перерві.

Хлопчик про побиття не повідомляв і жодним чином не підійшов до класного керівника, асистенту теж не поскаржився, зараз розбираємося, слідство триває, працює прокуратура,

– говорить Ольга Фіголь.

Директорка говорить, що мама хлопчика повідомила класному керівникові, що її дитина потрапила в лікарню через травмування. Також мама подала скаргу щодо побиття дитини та можливого булінгу. Хоча, факту булінгу поки не встановили.

Директорка розповіла подробиці інциденту

З чого почався конфлікт та чому школярі побили однолітка