Не перший такий випадок: нові деталі про знущання з військових у частині в Івано-Франківську

В одній з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині офіцер міг бити строковика. Відео інциденту з'явилось у мережі.

Державне бюро розслідувань заявило, що вони вже почали розслідувати справу. Ба більше, в ДБР вже встановили, що це не перший випадок знущань офіцера.

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Що кажуть про інцидент в ДБР

Державне бюро розслідувань почало розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. Адже відео, на якому офіцер лається та б'є військовослужбовця, з'явилося на одному з українських телеграм-каналів.

Працівники ДБР розповіли, що вони:

проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини;

опитують свідків та потерпілого.

Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини,

– заявили в ДБР.

Саме тому співробітники Державного бюро розслідувань відкрили справу за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Наразі офіцеру готують повідомлення про підозру за цією статтею.

Якщо провину офіцера доведуть, то йому загрожує позбавлення волі до 12 років.

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Що відомо про побиття у частині на Івано-Франківщині

Попередньо писали, що бив строковика старший лейтенант Ярема. Він командир чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.

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У Західному територіальному управлінні Національної гвардії розповіли, що обурені діями офіцера щодо строковика. Там розпочали службову перевірку та повідомили про інцидент Територіальне управління ДБР у Львові.

У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця,

– заявили в управлінні Нацгвардії.

Своєю чергою Державне бюро розслідувань заявило, що проводить розслідування за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.